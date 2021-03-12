"Автотор" планирует начать выпуск электромобилей в 2023 году

КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Российский холдинг "Автотор" планирует начать выпуск электромобилей на заводе в Калининграде в 2023 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.

"Такой автомобиль мы должны, ну, по крайней мере, опытную партию, [выпустить] 2023 году", - сказал Горбунов.

Работу над проектом "Автотор" ведет в сотрудничестве с партнерами, в том числе КIА и Hyundai. Для этих целей созданы три группы, каждая из которых должна представить проект. Электромобили, по его словам, будут ориентированы на малоподвижные группы населения, малообеспеченных, молодежь.

Автохолдниг также планирует освоить выпуск автомобилей на водородном топливе. Это перспектива 2028 года, добавил председатель совета директоров "Автотора". На заводе создан инжиниринговый центр, утверждена концепция и структура конструкторского внедренческого центра, который будет заниматься конструкторской разработкой и постановкой на производство новых видов продукции, отметил он.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, в том числе BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства к настоящему времени превысил 2 млн автомобилей. Компания производит по полному циклу шесть моделей. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. автомобилей в год.