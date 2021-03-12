Объем несырьевого экспорта Кировской области в 2020 году вырос на 7,4%

КИРОВ, 12 марта. /ТАСС/. Объем экспорта Кировской области достиг в 2020 году $825,3 млн, что выше показателя 2019 года на 6,7%. При этом несырьевой экспорт увеличился на 7,4%, сообщил в пятницу ТАСС председатель правительства области Александр Чурин.

"За прошлый год внешнеторговый оборот региона составил $1,181 млрд и по сравнению с 2019 годом вырос на 2,7%. При этом экспорт увеличился на 6,7% - до $825,3 млн. Доля несырьевого экспорта в 2020 году достигла $783,8 млн, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - сказал Чурин.

По его словам, из региона на рынки других стран направляется продукция химической промышленности, каучук (52,4% от общего объема несырьевого экспорта), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (29,6%), металлы и изделия из них (10,2%). К 2024 году в рамках нацпроекта власти планируют увеличить объем экспорта промышленной продукции до $950 млн.

В условиях пандемии в регионе провели 17 семинаров с экспортерами региона, рассказали о порядке, сроках и механизме получения господдержки. Также в формате видеоконференций прошли встречи с торговыми представителями РФ в Иране, Белоруссии, Узбекистане, Туреции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Казахстане, Египте. На таких встречах промышленные предприятия могут презентовать свою продукцию, узнать об особенностях ведения экспортной деятельности на территории разных стран.

С 2021 года в области началась программа профессиональной подготовки "Акселератор экспортного роста", в первом потоке от региона в программе участвует одно предприятие. Кроме того, с 2019 года на шести предприятиях деревообрабатывающей и химической отраслей проходят корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), направленные на увеличение объемов экспорта. В октябре 2020 года соглашение о реализации КППК с Министерством промышленности и торговли РФ заключило еще одно предприятие региона.