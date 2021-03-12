В Google считают, что пожар в дата-центре во Франции не повлиял на работу сервиса в России

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Представитель американской корпорации Google утверждает, что сбои в работе ее сервисов на территории России не были связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге. Соответствующее заявление представителя Google приводит в пятницу портал Business-Insider .

"Проведя тщательное расследование, мы не нашли свидетельств, которые указывали бы на то, что пожар в дата-центре [хостинг-провайдера] OVH или инфраструктуре Google стал причиной этого инцидента, - указал представитель корпорации. - Мы считаем, что причиной инцидента была неправильная конфигурация настройки маршрутизаторов сторонним местным интернет-провайдером".

В заявлении пресс-службы Роскомнадзора, поступившем в ТАСС, говорилось о том, что проблемы с доступом к серверам YouTube, Google и других, отмеченные в России в среду, были связаны с аварией в ЦОД в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России. Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, "не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории РФ".

Роскомнадзор в среду утром объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. Также в среду сайты ряда государственных органов РФ стали недоступны, пользователи сообщали и о сбое в работе YouTube, Google, "Яндекса". Позже в Минцифры уточнили, что проблемы с доступом к госсайтам связаны со сбоями у Ростелекома, а не с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении Twitter.