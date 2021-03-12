В Дагестане восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

МАХАЧКАЛА, 12 марта./ТАСС/. Специалисты "Россети Северный Кавказ" восстановили энергоснабжение в 95 населенных пунктах Дагестана, оставшихся утром в пятницу без света из-за снегопада и сильного ветра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" к 15:30 мск восстановили нарушенное снегопадом энергоснабжение в Дагестане. В настоящее время специалисты филиала "Дагэнерго" оперативно восстанавливают точечные нарушения энергоснабжения в потребительской сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении компании.

Отключения электроснабжения из-за непогоды - снегопада, сильного ветра с порывами до 25 м/с - начались в пятницу утром. Без электричества оставались более 111 тыс. человек.