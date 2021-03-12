Активы "Башкирской содовой компании" перешли государству

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Акции АО "Башкирская содовая компания" (БСК) перешли государству, тем самым восстановлен контроль Российской Федерации над активами крупнейшего производителя соды. Об этом журналистам сообщил в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"Акции БСК перечислены на лицевой счет Росимущества. Одновременно органами прокуратуры организовано на системной основе осуществление надзора за обеспечением законности в деятельности АО "Башкирская содовая компания" и соблюдением трудовых прав его работников", - сказал Иванов.

Арбитражный суд Башкирии 4 декабря 2020 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций БСК в полном объеме. Генпрокуратура в ходе проверки, которая проводилась в связи с утратой контроля государства над активами АО "Башкирская содовая компания", выявила нарушения законодательства о приватизации. Жалобы на решение суда первой инстанции поступили от БСК и ее дочерних компаний, а также от миноритарных держателей акций. 1 марта 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций в пользу Росимущества.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа 2020 года поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры, в тот же день прокуратура начала проверку.

До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в "Башкирскую содовую компанию". После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.