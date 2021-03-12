Рынок акций РФ в конце недели обновил максимумы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Рынок акций РФ завершил неделю в "зеленой зоне" вслед за мировыми площадками. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнутый в январе текущего года. По итогам торгов индекс подрос на 0,88% - до 3539,5 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,95% - до 1519,5 пункта. Ранее в пятницу РТС повышался до 1519,69 пункта - максимума с 17 февраля.

Доллар вырос до 73,37 руб. (+0,07%), евро просел до 87,58 руб. (-0,3%).

Нефть Brent за день практически не продемонстрировала динамики и находится в районе $69,5 за баррель.

"Brent подошла к $70 за баррель на фоне обновленных планов ОПЕК+, а также общего импульса роста в рисковых активах в свете окончательного принятия в США пакета стимулов на $1,9 трлн", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом, по его словам, немного поутихла напряженность геополитического новостного фона, снизились и общие опасения на мировых биржах, вызванные всплеском доходностей облигационного рынка. Кроме того, опубликованные данные по промышленному производству в еврозоне за январь превысили ожидания аналитиков, добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Ралли отмечено в акциях ТМК (+30,05%) после новостей о дивидендах. "Совет директоров рекомендовал выплатить за 2020 год дивидендное вознаграждение в размере 9,67 руб. на бумагу. Дата закрытия реестра - 21 апреля, потому на ближайший месяц акции компании явно обеспечены драйвером. Получается, что дивидендная доходность составит около 13-13,3%, что очень неплохо. Такое щедрое вознаграждение никто не ожидал, поэтому акции быстро взлетели в цене", - указывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Бумаги "М.Видео" падают (-3,99%) после новостей об SPO. "Это нормальная рыночная реакция, поскольку повторное размещение обычно идет с некоторым дисконтом к цене рынка, ведь нужно заинтересовать покупателей. Чуть позже ситуация в бумаге восстановится. Сейчас бумага идет в диапазон, внутри которого провела декабрь - февраль - 693-742 руб., но если удастся в нем не увязнуть и закрепиться выше 750 руб., останутся шансы на отскок", - считает эксперт.

Прогнозы экспертов

По мнению Бахтина, в начале будущей недели можно ожидать умеренного развития повышательного тренда, при этом важными темами для участников торгов останутся риски, связанные с пандемией, геополитическая ситуация, сырьевые цены, сигналы регуляторов и ключевая экономическая статистика.

Помимо прочего, рынок будет ждать ЦБ РФ и ФРС США по параметрам денежно-кредитной политики на следующей неделе, добавляет аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на понедельник - 3450-3540 пунктов., по курсу доллара - 73,3-74,5 руб.

Целевые диапазоны "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи - 3450-3550 пунктов, по курсу доллара и евро - 73,2-74,15 руб. и 87,4-88,8 руб. соответственно.