МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор может ввести запрет на поставки картофеля из Казахстана из-за систематических нарушений при поставках этой продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Выявленные нарушения носят систематический характер, поэтому в целях недопущения ввоза санкционной продукции на территорию России Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз картофеля продовольственного происхождением из Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, управлением Россельхознадзора по Оренбургской области на ФКП "Сагарчин" задержаны три грузовых автотранспортных средства, осуществляющие перевозку из Республики Казахстан продовольственного картофеля. Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Факт выдачи фитосанитарного сертификата был подтвержден казахстанской стороной.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля было зафиксировано, что в грузовых отсеках автотранспортных средств находится картофель продовольственный общим весом 60 тонн. Однако на биг-бегах присутствовала пластиковая пломба, согласно которой страной происхождения картофеля является не Казахстан, а Германия. "Таким образом, сведения на маркировках биг-бегов с картофелем не соответствовали информации в фитосанитарных сертификатах", - сообщили в ведомстве.

Картофель с нарушениями был уничтожен.