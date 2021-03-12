Крымский бизнес, пострадавший в результате пандемии, получит в 2021 году 2,2 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Объем поддержки бизнеса в Республике Крым, пострадавшего в результате пандемии коронавируса, составит 2,2 млрд рублей в 2021 году. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал глава региона Сергей Аксенов.

"Сегодня на счета субъектов малого бизнеса поступят средства региональной субсидии в размере 626,6 млн рублей. Напомню, что субсидия предоставляется субъектам хозяйствования из отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии в период с июня по декабрь 2020 года. Общий объем мер поддержки на 2021 год - 2,2 млрд рублей", - написал Аксенов.

Глава республики отметил, что важной задачей для власти остается помощь предприятиям и бизнесу, которая позволит выйти им из кризисного состояния. "На антикризисном штабе рассматриваются заявки от каждого субъекта хозяйствования в индивидуальном порядке, каждая заявка прорабатывается и анализируется. Это касается прежде всего получателей с численностью сотрудников в марте 2020 года свыше 15 человек. Будет учитываться рост и снижение как выручки, так и чистого дохода", - отметил Аксенов.

С начала пандемии в Крыму выявили более 36 тыс. случаев инфицирования. С 1 марта в республике отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом - массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.