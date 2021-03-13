Politico: США готовят новые санкции в отношении "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Американские власти готовят дополнительные односторонние санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на свои источники.

Согласно американскому законодательству, администрация США обязана представлять в Конгресс каждые 90 дней отчет с указанием участвующих в строительстве трубопровода организаций, которые могут подпасть под санкции. По словам источников издания, к настоящему времени данный процесс находится в стадии реализации и может быть завершен до мая, когда правительство должно представить законодателям следующий отчет. Собеседник газеты отказался привести детали по списку организаций, который сейчас рассматривается на межведомственном уровне.

"Мы всегда изучаем связанную с трубопроводом деятельность, которая может подпасть под санкции. Поэтому, если мы видим деятельность, которая соответствует этому показателю, мы готовы следовать закону", - сказал Politico руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Как отмечает газета, дипломатическая ситуация в связи со строительством газопровода остается чувствительной. Вашингтонская администрация хочет помешать реализации проекта, но также хочет укрепить отношения с ФРГ, которая поддерживает трубопровод. "Мы между молотом и наковальней", - сказал собеседник издания.

В февральском докладе Конгрессу Госдеп упомянул судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус". Против них в тот момент уже действовали рестрикции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). 22 февраля "Фортуна" и "КВТ-Рус" были также внесены в список санкций в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства "Северного потока - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер, помимо прочего, в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.