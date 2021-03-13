Состояние семьи Мордашова впервые достигло $30 млрд

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова и его семьи на фоне подорожания акций "Северстали" впервые достигло $30 млрд, что на сегодняшний день сделало его богатейшим бизнесменом России. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Акции "Северстали" на Московской бирже в пятницу обновили исторический максимум, в пике они достигали 1 414,4 рубля за бумагу. Кроме того, на дне инвестора компания сообщила, что ожидает роста спроса на сталь в России в этом году на 3,1%.

Согласно Forbes Real-Time, на сегодняшний день Мордашов занимает первую строчку в списке богатейших бизнесменов России. До этого достичь этой отметки удавалось лишь российскому бизнесмену Владимиру Потанину, состояние которого сократилось из-за падения акций "Норникеля".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2020 года произвела 11,31 млн тонн стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, ему принадлежит 77,02% акций.