Россияне сократили расходы на медицинские маски

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россияне в начале 2021 года на 13% реже стали покупать медицинские маски в сравнении с декабрем 2020 года, показало исследование банка "Русский стандарт" (текст документа есть в распоряжении ТАСС). Банк проанализировал обезличенные данные по количеству в чеках топ-100 самых популярных товаров в 2020 году, а также в январе 2021 года, январе и декабре 2020 года.

При этом количество покупок масок в январе 2021 года примерно в два раза превышает показатель января 2020 года, выяснили аналитики банка.

Помимо масок, в январе этого года россияне стали реже покупать хлеб, который является лидером в категории "продукты питания". Так, покупки хлебных изделий сократились на 4% в сравнении с декабрем прошлого года, однако это на 14% превысили показатель января 2020 года.

Кроме того, россияне на 20% реже покупали крем для тела (лидер в категории "средства гигиены") и стали чаще приобретать детское питание (+6% относительно декабря прошлого года). Традиционно неизменный лидер в категории "хозяйственные товары" - пакет. Его покупает практически каждый посетитель магазина. В январе текущего года россияне приобретали пакеты на 14% чаще относительно января 2020 года, но реже на 15% относительно декабря 2020 года.

Что касается автомобилистов, то они стали чаще отдавать предпочтение бензину марки Аи-92. Так, в начале этого года автовладельцы на 5% чаще заправлялись бензином марки Аи-92, чем Аи-95. При этом в сравнении с декабрем прошлого года жители России заправлялись чаще: количество оплат бензина в январе этого года выросло на 7%. Вместе с тем число заправок бензином Аи-92 и Аи-95 росло одинаково, показало исследование.

"Судя по всему, на статистике сказались введенные из-за пандемии ограничения и заметное сокращение числа новогодних путешествий в другие страны. Внешнему туризму многие россияне в январе 2021 года предпочитали путешествия внутри страны, передвигаясь на личном автомобиле по городам России", - считают в "Русском стандарте".