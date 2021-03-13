Кабмин увеличил размер судового утилизационного гранта для Крайнего Севера

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет увеличен размер судового утилизационного гранта для Крайнего Севера. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства.

"Транспортным компаниям, работающим в Заполярье, компенсируют до 15% стоимости новых судов за счет утилизационных грантов", - говорится в тексте сообщения.

Согласно документу, для получения выплаты потребуется сдать в утиль старые суда и разместить новые заказы на российских верфях. Также отмечается, что строящееся судно должно использоваться для снабжения Крайнего Севера продовольствием и другими жизненно важными товарами. "Действие постановления, таким образом, распространяется на транспортный, обслуживающий и технический флот", - подчеркнули в кабмине.

Кроме того, государство в 2021-2023 годах планирует направить более 1,4 млрд рублей на поддержку участвующего в северном завозе флота, поскольку он медленно окупается.

Также в утвержденном документе уточняются условия получения утилизационных грантов на строительство рыбопромысловых судов. Сообщается, что были "пересмотрены отдельные параметры (водоизмещение, габариты), используемые для расчета соответствия старого и нового судна".

В пресс-службе отметили, что принятое постановление поможет обеспечить бесперебойную доставку грузов в районы Крайнего Севера, а также позволит обновить транспортный и рыболовецкий флот и загрузить российские верфи новыми заказами.