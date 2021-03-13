Правительство поручило продолжать мониторинг цен на удобрения для аграриев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кабмин поручил ФАС, Минпромторгу, Минэнерго и Минсельхозу продолжать мониторинг цен на удобрения и нефтепродукты для аграриев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

"ФАС России совместно с Минпромторгом России, Минэнерго России, Минсельхозом России и с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации продолжить проведение мониторинга цен на минеральные удобрения, поставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, и нефтепродукты", - говорится в сообщении.

Ведомствам поручено ежемесячно докладывать в правительство Российской Федерации о результатах мониторинга. Кроме того, правительство рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ, обратив особое внимание на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовыми ресурсами, семенами, горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями. Им также рекомендовано обеспечить своевременное доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В число других рекомендаций входит усиление работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения; обеспечение информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможности приобретения минеральных удобрений и нефтепродуктов на биржевых торгах; принятие мер, направленных на обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями страхования своих имущественных интересов; проведение работы с научными учреждениями и сельскохозяйственными товаропроизводителями по популяризации применения новых форм минеральных удобрений. Наконец, правительство рекомендовало органам исполнительной власти представить в Минсельхоз России по завершении сезонных полевых работ информацию об итогах сева сельскохозяйственных культур в текущем году и о прогнозе площади озимых культур под урожай будущего года с учетом научно обоснованных севооборотов и конъюнктуры рынка.