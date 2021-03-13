Стоимость биткойна обновила исторический максимум

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 5,43% - до $59,06 тыс., свидетельствуют данные торгов на 13:21 мск.

Что будет с биткойном?

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В 13:28 мск биткойн торговался на отметке $59,37 тыс. (+5,89%) и обновил исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".