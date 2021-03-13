Кабмин одобрил выделение регионам СФО более 1,3 млрд рублей из резервного фонда

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании 11 марта одобрило выделение четырем регионам Сибирского федерального округа (СФО) более 1,3 млрд рублей из резервного фонда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальном сайте правительства.

"Одобрить выделение в 2021 году бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетам Республики Алтай, Республики Тыва, Новосибирской области и Кемеровской области - Кузбасса <...>. Минфину России (А. Г. Силуанову) до 16 марта 2021 года представить в правительство Российской Федерации проект соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации для его последующего подписания", - говорится в сообщении.

Так, свыше 254 млн рублей планируется выделить Республике Алтай для завершения строительства водопроводной инфраструктуры и канализационных систем в селах Иогач и Артыбаш.

Тува должна получить средства для завершения строительства и оснащения общеобразовательной школы на 825 мест (до 210,7 млн рублей), завершения строительства двух детских садов (до 87 млн рублей), на погашение задолженности за поставленное республиканской больнице оборудование (до 154,5 млн рублей), а также до 203 млн рублей для оснащения лечебно-диагностическим оборудованием терапевтического корпуса этого медучреждения.

До 200 млн рублей будет направлено на подготовку к использованию в медицине методов бор-нейтронозахватной терапии рака (Новосибирск).

Кузбасс получит 202,916 млн рублей на погашение задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам АО "Шахта "Алексиевская".