Финансирование ФЦП Крыма и Севастополя в 2021 году составит 80 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя в этом году составит 80 млрд рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В целом по программе было освоено 87 млрд рублей, и такого процента освоения еще не было, - сказал Решетников. - В этом году план - более 80 млрд рублей по всем направлениям. Мы видим, что все работы развернуты, все работы идут. Особый акцент будет уделен водоснабжению".

В ходе рабочей поездки в республику Решетников посетил новый водозабор на реке Бельбек и Бештерек-Зуйский водозаборный узел. "Все работы идут, все развернуто. Плюс идет активная геологоразведка территории, бурение дополнительных скважин на уже существующих источниках", - отметил министр.

Решетников добавил, что по итогам 2020 года в рамках действующих программ в эксплуатацию было введено 67 объектов. "Мы видим, что те решения, которые здесь реализуются, это решения комплексные, нацеленные вдолгую, что называется, - отметил министр. - Главное решение, которое реализовано при поддержке президента, это, конечно, продление программы до 2025 года, что позволяет системно ставить задачу следующего этапа уже не просто по развитию магистральной инфраструктуры, а по доведению этой инфраструктуры до конечного потребителя".

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".

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