Решетников: в Крыму необходимо создать механизмы экспорта продукции в условиях санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Механизмы, позволяющие бизнесу в Крыму активно участвовать во внешнеэкономической деятельности в условиях сохранения санкций, должны быть созданы на полуострове. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, который в субботу работает в Крыму.

"Сегодня очень много обсуждали вопросы свободной экономической зоны. Большие шаги сделаны по совершенствованию этого режима, но у предпринимателей тоже есть свои предложения, как это все можно дополнительно усилить. И, конечно, обсуждали вопросы как в условиях санкций обеспечить возможность предприятиям Крыма и Севастополя экспортировать свою продукцию, создать эти механизмы", - сказал Решетников.

Министр отметил, что на сегодня реализация федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя не требует от властей дополнительных усилий. "Этот процесс идет, он стал ритмичным", - отметил Решетников.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок, она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".