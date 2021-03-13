Под Симферополем построят оптово-розничный центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Инвестор построит в Симферопольском районе Республики Крым оптово-розничный центр площадью более 50 тыс. кв. м, будет создано 1,2 тыс. рабочих мест. Об этом в субботу сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Вчера и сегодня выслушал ряд предложений от инвесторов по строительству оптово-розничного центра в Симферопольском районе. Этот проект нацелен на то, чтобы обеспечить рынок продуктами питания. Это касается и Крыма, и Севастополя. Объект большой - более 50 тыс. кв. м, 1,2 тыс. рабочих мест будет создано", - сказал Аксенов.

Глава региона добавил, что реализация проекта позволит крымским производителям более активно продвигать свои товары. "Нам инвестор подтвердил, что крымчанам, всем предприятиям будет оказана практическая помощь", - отметил Аксенов.

Ранее ТАСС сообщал, что цены на некоторые товары на полуострове превышают те, что фиксируются в соседних регионах. Власти Крыма заявляли, что планируют для сдерживания цен на продукты питания открыть в регионе два логистических центра. Оптово-распределительный центр планируют создать и в Севастополе.