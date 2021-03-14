Кабмин утвердил правила соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтехимии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах заключения соглашений между Минэнерго и нефтехимическими компаниями в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Главное условие получения обратного акциза - инвестирование предприятиями с 2022 по 2027 год не менее 65 млрд рублей в обновление производства, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

"В течение шести лет (с 2022 по 2027 год) переработчикам необходимо вложить в обновление производства не менее 65 млрд рублей - это основное условие получения обратного акциза", - говорится в сообщении.

Компаниям, активно инвестирующим в обновление производства этана и СУГ, будет предоставляться двойной налоговый вычет - обратный акциз с повышающим коэффициентом 2. Для этого им потребуется заключить соглашения с Министерством энергетики, которое будет контролировать исполнение обязательств инвесторов. Компенсация затрат свыше 110 млрд рублей, которые инвесторы направят на обновление производства, будет происходить в большем объеме.

Также постановлением утвержден перечень установок, которые могут быть связаны с нефтехимическим производством и являться предметом соглашения с Минэнерго. О выполнении своих обязательств компании должны будут отчитываться каждый год 30 марта.

Акциз на этан и СУГ вводится с 2022 года. Ожидается, что механизм обратного акциза позволит привлечь в отрасль больше инвестиций и создать дополнительные условия модернизации предприятий.