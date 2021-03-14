"Нипигаз" расторг ЕРС-контракт на газоперерабатывающий завод в Усть-Луге

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. АО "Нипигаз" с 12 марта расторг ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Усть-Луге мощностью 45 млрд куб. м в год. При этом компания продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге, говорится в сообщении "Нипигаз".

Начиная с 2019 года "Нипигаз" выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги. В 2020 году оператор проекта ООО "РусХимАльянс" дополнительно подписал с АО ЕРС-контракт на газоперерабатывающий завод и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа.

Как говорится в сообщении, "Нипигаз" выполнил основные проектные решения по технологическим установкам ГПЗ и объектам общезаводского хозяйства, разработан генплан завода, подготовлена проектная документация газоперерабатывающего комплекса и комплекса по сжижению природного газа. Совместно с заказчиком определены лицензиары ключевых технологических процессов, проработан рынок поставщиков основного оборудования, уточнены бюджет и график реализации проекта.

"До конца марта будет завершена государственная экспертиза проектной документации, что позволит в апреле текущего года получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке будущего завода", - говорится в сообщении "Нипигаза".

Также отмечается, что совместно с заказчиком "Нипигазом" была проведена работа по снижению капиталоемкости проекта, включая оптимизацию генплана, изменение конструктива зданий и соединительных эстакад, оптимизацию парков СУГ, оптимизацию технологических решений. Кроме того, "Нипигаз" разработал и представил на рассмотрение заказчика ряд дополнительных оптимизационных инициатив.

"Заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта", - отмечает "Нипигаз", отмечая, что АО окажет "Русхимальянсу" любую другую поддержку в дальнейшей реализации проекта.