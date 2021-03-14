В ФНС заявили, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков

"Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов, - сообщила служба. - Необходимо отметить, что, в соответствии со статьей 102 НК РФ, все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа".

Непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрено, только в особом порядке, отмечается в сообщении. "ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас - только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ", - говорится в сообщении.