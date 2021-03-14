Изменение подрядчика строительства ГПЗ в Усть-Луге не повлияет на сроки проекта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Решение о смене подрядчика проекта по строительству газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Усть-Луге связано с оптимизацией расходов и не отразится на строках реализации проекта. Об этом сообщил генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов, слова которого передала пресс-служба.

"Решение о смене подрядчика связано с оптимизацией расходов на проект. Договор с новой подрядной организацией будет заключен в ближайшие несколько недель. Привлечение нового подрядчика никак не отразится на сроках реализации проекта", - сказал Махов.

Ранее сообщалось, ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на ГПЗ в Усть-Луге мощностью 45 млрд кубометров в год между АО "Нипигаз" и "РусХимАльянсом" был расторгнут с 12 марта. "Нипигаз" отмечал, что к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта было принято в том числе из-за того, что заказчик не определился окончательно со схемой финансирования проекта и это не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Кроме того, существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта.

Начиная с 2019 года "Нипигаз" выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги. В 2020 году оператор проекта ООО "РусХимАльянс" дополнительно подписал ЕРС-контракт на газоперерабатывающий завод и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа.

О проекте

В марте 2019 года "Газпром" и "Русгаздобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе поселка Усть- Луга (оператор - "РусХимАльянс"). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

Оставшийся после переработки природный газ будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в 4-м квартале 2023 года, вторые очереди - в 4-м квартале 2024 года.

"РусХимАльянс" - компания, созданная для реализации проекта газоперерабатывающего завода в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги.