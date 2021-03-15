Россия с 15 марта вводит экспортные пошлины на кукурузу и ячмень

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия с 15 марта вводит экспортные пошлины на кукурузу в размере €25 за тонну и на ячмень - в размере €10 за тонну. Соответствующее постановление 26 января 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее, с 15 февраля 2021 года, в России начала действовать пошлина на вывоз пшеницы, которая до 1 марта составляла €25 за тонну, а затем была повышена до €50 за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. В правительстве полагают, что оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня.

Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит 185 долларов за тонну. Срок пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

Экспорт зерна из РФ

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, экспорт зерна из России с 1 июля 2020 г. (начало сельхозгода) по 15 февраля 2021 г., когда была введена первая из пошлин, вырос на 32,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и составил 37,8 млн тонн. В том числе за рубеж было поставлено 31,4 млн т пшеницы, что на 32,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого сезона, 4,2 млн т ячменя (+51,3%), 1,9 млн т кукурузы (+4,0%) и 0,3 млн т прочих культур (+40,9%). Согласно данным экспертов, российское зерно в сезоне 2020-2021 сельхозгода наиболее активно вывозилось в Египет (туда было поставлено 7,04 млн т пшеницы, что составило 22,4% от объема экспорта этой культуры), Турцию (5,82 млн т пшеницы, или 18,5%, и 255,7 тыс. т кукурузы, или 13,4%), Саудовскую Аравию (1,98 млн т ячменя, или 47,3%).