"Известия": прибыль российского бизнеса в 2020 году показала рекордное за 12 лет падение

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Прибыль среднего и крупного бизнеса РФ за 2020 год в сравнении с предыдущим годом сократилась на 23,5% или 3,82 трлн рублей, показав рекордное падение, сравнимое с результатами кризисного 2008 года. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Наиболее значительное падение прибыли предпринимателей произошло весной из-за коронавирусных ограничений, говорится в исследовании. Летом по мере ослабления этих ограничений темпы снижения заработков компаний замедлились, но все равно были хуже показателей предыдущего года. Восстановление показателей началось лишь в октябре.

Финансовые показатели бизнеса по итогам 2020 года ухудшились в 48 из 85 субъектов РФ. Наиболее негативная динамика наблюдалась в Северной Осетии - Алании, где убыток местных предприятий в 2019 году составлял 2 млн рублей, а в 2020 году - уже 3 млрд рублей. На втором месте по росту убытков оказался Ненецкий автономный округ (НАО), который показал падение результатов бизнеса на 456%: их прибыль в 2019 составляла 5,8 млрд рублей, годом позже она перешла в убыток, который составил 20,65 млрд рублей. На третьем месте по падению доходов оказалась Ингушетия, там убытки выросли на 436,5% - с 838 млн до 4,5 млрд рублей. В Амурской области бизнес ухудшил свои показатели на 215,4% и завершил год с убытками 31,56 млрд рублей. В Севастополе показатели ухудшились на 210,8%, убыток составил 802 млн рублей.

При этом в ряде регионов бизнес в 2020 году, наоборот, улучшил свои показатели. Так, предприниматели в Карачаево-Черкесии увеличили прибыль на 734% - с 146 млн до 1,2 млрд рублей, что объясняется эффектом низкой базы и увеличением финансовых показателей обрабатывающей промышленности, отмечается в исследовании. Вторую строчку занимает Ростовская область, бизнес которой в 2019 году показал убытки в 55,2 млрд рублей, а годом позже получил прибыль в 123,5 млрд. Результат обеспечило сельское хозяйство, считают в FinExpertiza. Также 2020 год оказался успешным для Республики Алтай, где предприниматели нарастили прибыль на 275%, до 14,1 млрд рублей. В десятку субъектов с позитивной динамикой прибыли бизнеса также вошли Мурманская, Калининградская и Пензенская области, Чукотский АО, Мордовия и Белгородская область.

В исследовании указано, что более сильное падение прибыли бизнеса в РФ наблюдалось до этого только в кризисном 2008 году, когда оно составило 30,4%. Однако в абсолютном выражении сумма недополученных доходов в тот год была скромнее нынешних - 1,74 трлн рублей.