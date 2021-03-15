Эксперты: вовлечение МСП в крупные проекты в Арктике нужно включить в KPI губернаторов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в крупные проекты в Арктике можно стимулировать через введение такого KPI для губернаторов, профессиональную подготовку кадров и различных преференций. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений, политики, предприниматели и эксперты.

Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживают около 2,4 млн человек. Это менее 2% населения России и около 40% от общего населения всей Арктики. Российская часть Арктики включает территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкий автономных округов, некоторые муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области, а также ряд земель и островов в Северном Ледовитом океане. Добываемые в пределах Арктики полезные ископаемые, их разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют основную часть минерально-сырьевой базы РФ.

Проблемы бизнеса в Арктике

В Арктике сейчас работают всего 2% от всех субъектов малого и среднего бизнеса в РФ, сообщил ТАСС советник бизнес-омбудсмена РФ, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. По его ориентировочным подсчетам, "в лучшем случае в закупках госкомпаний в Арктике в год принимает участие примерно 60 тыс. МСП, и только половина из них - местные предприятия".

"Нам порой невозможно конкурировать с малым и средним бизнесом из других регионов, к примеру, тягаться с центральной частью России в рамках госзакупок, ведь затраты на создание и содержание предприятия в Арктике в два-три раза выше", - сказал ТАСС председатель регионального отделения Партии роста в Республике Саха (Якутия), индивидуальный предприниматель в строительной сфере Сергей Тимошенко.

По его словам, бизнес в Арктике существует в особых условиях. Например, из-за климатических особенностей есть необходимость в капитальных строениях и больших затратах на отопление в течение 9 месяцев. В части логистики - огромные расстояния между населенными пунктами, отсутствие железнодорожного сообщения, зачастую только авиасообщение. Стоимость литра топлива здесь примерно на 10 рублей дороже, чем в центральной части России, соответственно, выше стоимость перевозок.

Общественный омбудсмен по природопользованию и экологии Ильдар Неверов перечислил ТАСС и другие особенности. Среди них - дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск (44 и 52 дня вместо 28 для остальной территории РФ), который уменьшает ресурс рабочего времени. К тому же работодатель за свой счет один раз в два года оплачивает стоимость проезда работника и членов его семьи к месту отпуска и обратно, а также стоимость провоза багажа.

Еще одна существенная проблема - ежегодный отток "наиболее активной, трудоспособной и созидательной части населения в более прогрессивные регионы". К примеру, из Архангельской области - около 3-4 тыс. человек в год, указал Неверов. Как следствие предприятия "испытывают нехватку целого набора компетенций и возрастают затраты бизнеса на привлечение кадров извне", отметил он.

"Возрастает и приобретает избыточный характер контрольно-надзорная деятельность в отношении бизнеса. Каждое второе предприятие испытывает в течение года до трех-четырех проверок разными органами, в топ-5 наиболее проверяющих органов входят Федеральная налоговая служба, прокуратура, Роспотребнадзор, государственная инспекция труда и МЧС", - добавил общественный омбудсмен.

KPI для губернаторов и преференции

Для оживления инвестиционного климата в Арктике нужна "инициатива по встраиванию малого и среднего бизнеса в крупные проекты, идущая с федерального уровня", считают эксперты.

"Перед региональной властью должна быть поставлена задача - выступать лоббистами МСП перед крупными предприятиями, которые в регионе пока еще есть. Самое эффективное, если бы от этих показателей зависел KPI губернаторов", - сказал ТАСС председатель регионального отделения Партии роста в Мурманской области, совладелец компаний "Аскона" и "Капитал" Николай Пальченко.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев также считает важным "закрепить, возможно, на региональном уровне необходимость вовлечения предприятий малого и среднего бизнеса в крупные проекты". Касается это не только участия "малышей" в крупных нефтегазовых проектах, но и в развитии арктического туризма, экологических программах, других традиционных отраслях бизнеса для этих территорий, уточнил он.

Эксперты убеждены, что необходимо предусматривать участие МСП в том числе в закупках крупнейших компаний. "Один предприниматель несколько раз готовил 500-страничный пакет документов для крупной нефтегазовой компании, чтобы получить право для участия в закупках, но пока безрезультатно. Поэтому нужно особо прописывать в соглашениях о сотрудничестве участие именно малого бизнеса. К тому же следует законодательно закрепить право устанавливать преимущество в отношении цены госконтракта для субъектов МСП из районов Крайнего севера и Арктики", - сказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбина Кычкина.

Почти все опрошенные выступили за то, чтобы государство компенсировало расходы бизнеса по выполнению северных гарантий и компенсаций. Помимо этого, они просят выделить квоты для МСП арктической зоны на участие в государственных закупках и закупках государственных компаний, снизить стоимость пассажирских и грузовых авиаперевозок, расширить доступ субъектов МСП в Арктике к льготному финансированию.

Директор компании "Гурмания", депутат райсовета Ленского района в Якутии Ирина Мурашова, помимо прочего, предлагает "активнее работать в вопросах аутсорсинга, в том числе в части обеспечения питания в больницах, школах, детских садах и социальных объектах".

Обучение и развитие производств

Одним из элементов стимулирования участия МСП в крупных проектах должно стать открытие новых профтехучилищ, что обеспечит приток в регион специалистов, считает председатель совета директоров транспортно-логистического холдинга "Совфрахт" Дмитрий Пурим.

"Я лично знаю морские компании в Архангельске, которые хотят открывать частные профтехучилища, потому что специалистов не хватает. Квалифицированного докера, моряка, сварщика, слесаря днем с огнем не сыщешь. Нужны и в Мурманске, и в Архангельске новые индустриальные парки с возможностью недорого разместить производство и тут же нанять квалифицированных специалистов, которые проходят обучение и практику по соседству", - сказал он.

Пурим отметил, что в качестве хорошего примера в этой части можно привести способ реализации проекта "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (по разработке нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин). "Сотни больших и малых частных компаний на Сахалине оказывают услуги современного уровня, конкурируя между собой в сегменте local content. При организации закупочных процедур был реализован принцип привлечения местных компаний. Мировым лидерам пришлось развернуть базы обучения и привлечения предпринимателей к развитию производств на месте, к обучению и повышению квалификации, обучению языкам. Такой подход стал катализатором рождения новых видов бизнеса и развития инфраструктуры, локализации многих производств. Так, были созданы индустриальные парки, специальные курсы повышения квалификации и многое другое - фактически без вмешательства госструктур", - пояснил он.

Поддержка резидентов Арктической зоны

Для резидентов Арктической зоны РФ, индивидуальных предпринимателей или коммерческих компаний предусмотрен целый спектр мер господдержки. Например, налоговые льготы, особые правила ведения градостроительной деятельности, особый порядок таможенного регулирования, особенности заключения концессионных соглашений.

Однако этот пакет мер, принятый летом 2020 года, "по сути, разделил бизнес на действующий, и бизнес, вновь создаваемый или запускающий новые инвестиционные направления", считает общественный омбудсмен по природопользованию и экологии Ильдар Неверов.

"Для первых экономические условия и правовые рамки ведения бизнеса не изменились. Для вторых - введены налоговые льготы на федеральном уровне и во многих регионах на субъектовом. С одной стороны, логика государства понятна, меры поддержки нацелены на притяжение в Арктическую зону бизнеса и инвесторов, которые создадут дополнительную имущественную базу и новые рабочие места. С другой стороны, автоматически в неравные условия попадают те компании и предприниматели, которые продолжают работать, платят налоги и стремятся сохранить себя и рабочие места на арктических территориях", - отметил он.

Руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко считает, что помимо инструмента "резиденты Арктической зоны", надо в целом улучшать условия для малого и среднего бизнеса в стране.

"Например, дальнейшим снижением налогов и страховых взносов. Ранее бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым была предложена специальная программа - стимулировать создание производственных МСП через программу экономики простых вещей. Это возведение элементарных производств по типовым проектам с государственной поддержкой и гарантией в технопарках городов с населением больше 250 тыс. человек. Тогда наши МСП смогут выступать не в перепродаже импортных товаров, а в поставке собственных, что приведет к росту их прибыльности", - уточнил Свириденко.

Член генерального совета "Деловой России" Максим Лалакин выступает за "самые серьезные налоговые льготы для МСП в Арктике, вплоть до полного освобождения от налогообложения на период до 3-5 лет". "Но такие льготы должны получать исключительно компании, ведущие полный цикл работ в арктической зоне. Иначе мы получим волну фейковых регистраций с целью ухода от налогов. Прямые же вложения государства в форме грантов или нацпроектов также могут привлечь бизнес в зону, но главными должны стать налоговые льготы", - уверен он.