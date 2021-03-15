Понтонный мост заработал через реку Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Понтонный мост через реку Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ заработал в понедельник, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"По договоренности с китайской стороной с сегодняшнего дня открываются международные грузовые перевозки по понтонному мосту на направлении Благовещенск-Хэйхэ. На начальном этапе будет возобновлен только импорт инженерного оборудования в Россию, прорабатывается вопрос о поэтапном расширении перечня ввозимой продукции, а также начале экспорта российских товаров в Китай", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перевозки будут осуществляться только российскими транспортными средствами. "Ежедневно пересекать границу смогут не более десяти грузовых автомобилей. По истечении пяти дней после открытия сообщения это количество могут увеличить по согласованию сторон", - добавили в пресс-службе Минэкономразвития.

Водители, осуществляющие международные рейсы, должны строго соблюдать требования эпидемической безопасности.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.