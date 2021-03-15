"Ъ": издатели прессы попросили снизить экологический сбор

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейшие российские издатели прессы обратились в Минприроды с просьбой уменьшить экологический сбор, либо ввести временный мораторий на его уплату. Об этом в понедельник со ссылкой на текст коллективного обращения к главе Минприроды Александру Козлову пишет газета "Коммерсантъ".

Представители отрасли рассчитывают на "радикальное" снижение экологического сбора на печатные издания или мораторий на его уплату издателями до 1 января 2023 года.

Авторы обращения считают, что меры поддержки издателей в период пандемии коронавируса оказались недостаточными. Уплата экосбора в 2021 году повлияет на финансовую стабильность компаний, его пересмотр в связи с пандемией стал для отрасли "крайне актуален". "В случае его неуплаты до 15 апреля Росприроднадзор будет взыскивать штрафы в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора", - подчеркивается в письме.

Письмо, направленное министру 25 февраля, подписали исполняющий обязанности главы Союза предприятий печатной индустрии (СПИИ) Павел Мирошников, президент Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев, гендиректор "ИМ Медиа" (ранее "Bauer Media в России") Алексей Иванов, гендиректор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков и другие издатели. Отправку письма подтвердили в СППИ. В Минприроды подтвердили его получение и сообщили, что обращение рассматривается.

Отмена сбора больше всего актуальна для небольших изданий в регионах, которые уже находятся на грани рентабельности, сообщил изданию вице-президент СППИ Александр Оськин. По его словам, для многих изданий необходимость его уплаты "может быть смертельной".

Как объяснил гендиректор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков, ставка сбора за 2020 год не изменилась, однако норма утилизации выросла с 15% в 2019 году до 20% в 2020 году. При этом издатели, учитывая падение доходов населения, не могут переложить сбор на потребителя.