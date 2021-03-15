Российский поисковик начнут предустанавливать в браузеры на гаджетах с 1 июля

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно - правительство определит позднее, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

"С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства", - сказали в Минцифры.

Категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (смартфоны, Smart TV, компьютеры и ноутбуки) указаны в соответствующем постановлении правительства, изменять или дополнять существующие категории не планируется, уточнили в министерстве.

"Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами", - добавили в Минцифры.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.