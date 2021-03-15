"Высочайший" планирует провести IPO на Московской бирже

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Высочайший" (GV Gold) планирует провести первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

"GV Gold объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже", - сказано в сообщении.

Предложение будет включать продажу ценных бумаг основными акционерами компании - Сергеем Докучаевым, Наталией Опалевой, Валерианом Тихоновым, Сергеем Васильевым, а также компаниями BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund. Дополнительные сведения о предложении будут раскрыты в проспекте ценных бумаг.

GV Gold также планирует внести изменения в структуру корпоративного управления. Так, на внеочередном собрании акционеров 19 марта ожидается утверждение нового состава совета директоров, в который войдут три новых неисполнительных независимых директора - Лу Наумовски, Алексей Гнедовский и Сергей Попов.

Планы развития

"На сегодняшний день GV Gold располагает обширной ресурсной базой и высококачественными активами. В дальнейшем мы намерены продолжать использовать значительный потенциал действующих активов и запустить два новых стратегических проекта роста - Красный и Светловское. Компания имеет четкую стратегию развития и создания стоимости для акционеров, что позволит нам оставаться на траектории устойчивого роста и достичь среднесрочную цель по увеличению годового объема производства свыше 400 тыс. унций золота к 2025 году", - сказал гендиректор компании Владислав Баршинова, слова которого приводятся в сообщении.

В период с 2020 года по 2025 год GV Gold планирует обеспечить среднегодовой рост объемов производства золота на уровне свыше 9%, говорится в сообщении.

"Исторически компания ориентируется исключительно на органический рост. При этом после проведения IPO сделки M&A могут позволить GV Gold в еще большей степени ускорить рост. При этом компания намерена и далее придерживаться консервативной финансовой политики и обеспечивать высокую доходность акционерам. Поэтому потенциальные сделки M&A будут рассматриваться только в случае наличия привлекательных недооцененных инвестиционных возможностей", - отметили в компании.

Выплата дивидендов

В июле 2021 года "Высочайший" планирует выплатить дивиденды в объеме $37 млн за IV квартал 2020 года. Общая сумма дивидендных выплат за 2020 год составит $99 млн. Кроме того, в июле 2021 года компания планирует выплатить дивиденды за I квартал 2021 года. Даты закрытия реестра для определения дивидендных выплат за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года будут назначены на июль 2021 года.

В январе 2021 года золотодобытчик утвердил новую дивидендную политику, согласно которой целевой уровень дивидендов составляет 40% от показателя EBITDA при условии соотношения чистого долга к EBITDA ниже 1,5x. В случае, если соотношение чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев находится выше 1,5x и ниже 2,5х, то совет директоров может принять решение о направлении на дивиденды 30% от EBITDA. При уровне чистого долга к EBITDA от 2,5х до 4,0x на дивиденды компания может направить до 20% EBITDA. При уровне чистого долга к EBITDA выше 4,0x дивиденды не выплачиваются.

О компании

"Высочайший" разрабатывает месторождения золота в Иркутской области и Якутии. Основными акционерами компании являются председатель совета директоров Сергей Докучаев и члены совета директоров Наталия Опалева и Валериан Тихонов - на конец 2020 года, согласно отчетности, они владели по 20,36% компании каждый.