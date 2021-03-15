РБК: власти предложили ввести кешбэк для инвесторов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство и профильные министерства прорабатывают программу инвестиционного роста под названием "Новый инвестиционный цикл". Об этом в понедельник сообщает газета РБК со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

По словам собеседников издания, всего разрабатывается четыре проекта, которые направлены на регуляторные изменения в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), или СЗПК 2.0, создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, реинжиниринг (пересборка) правил промышленного строительства и доступные финансы для инвестпроектов. Бенефициаром реформ станет средний и крупный частный бизнес.

В рамках этой работы Минэкономразвития разрабатывает две "волны" регуляторных изменений в режиме СЗПК, сообщил РБК федеральный чиновник. Первая "волна" относится к механизму налогового вычета для участников СЗПК. Вторая "волна" изменений подразумевает введение мотивационного механизма кешбэка для инвесторов СЗПК.

"В законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк", - приводит издание слова источника.

В Минэкономразвитии РБК сообщили, что под правом на кешбэк подразумевается возможность для инвесторов использовать не только субсидии на компенсацию затрат в рамках СЗПК, но и налоговый вычет либо их комбинации. "Также планируется распространить кешбэк не только на инфраструктуру инвестпроекта, но и на общую инфраструктуру для нескольких проектов, на расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на внедренные НИОКР, на трудоустройство высвобождаемого персонала", - добавили в ведомстве.

В январе на Гайдаровском форуме премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал расширение использования механизма заключения инвестиционных соглашений.