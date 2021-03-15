МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon начинает работу по модели интернет-витрины, в соответствии с которой продавцы могут доставлять заказы собственными силами или используя сторонних логистических партнеров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ozon запускает работу по модели интернет-витрины. Теперь продавцы могут доставлять заказы собственными силами или используя сторонних логистических партнеров. Новая схема может быть особенно интересна продавцам из отдаленных регионов, продавцам определенных категорий товаров и крупным брендам",- отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, для более легкой организации доставки предприниматель может воспользоваться пулом партнеров, интегрированных с Ozon, к которым относятся "Почта России", ПЭК, DPD, Boxberry и CDEK. В компании ожидают, что нововведение Ozon ускорит развитие отдельных категорий товаров и значительно расширит ассортимент. Например, продавцы смогут отправлять крупногабаритные товары, для доставки и сборки которых необходимы как минимум два курьера. Также модель позволит выйти на Ozon брендам, товары которых требуют особой перевозки и дополнительных работ по установке или подключению - это встроенная бытовая техника, сложное спортивное оборудование и подобное.

В компании считают, что возможность доставлять товары собственной службой доставки актуальна, в том числе, для торговли живыми цветами или для небольших региональных магазинов с собственной логистикой.

В рамках новой модели работы продавцы будут платить Ozon только комиссию за продажу товара, а также - при желании - пользоваться платными инструментами продвижения. Маркетплейс будет выполнять функцию отслеживания заказа, возьмет на себя клиентский сервис и арбитраж спорных случаев.

Тестирование витрины началось в конце 2020 года, в тест вошли свыше 200 компаний. Ранее Ozon со своими продавцами работал по двум схемам: доставлял заказы со склада Ozon (так называемая схема FBO) или со склада самого продавца - модель FBS (Fulfillment by Seller). При этом по второй модели продавцы также пользовались логистической инфраструктурой Ozon.

О площадке

Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено около более 10 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Свыше 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.

По данным компании, показатель GMV (оборота) Ozon вырос по итогам 2020 года более чем на 140% в годовом сопоставлении и превысил 195 млрд рублей.