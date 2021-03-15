Подрядчик "Новатэка" создаст мощности для завода в рамках проекта "Арктик СПГ - 2"

МУРМАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Пондера Арктика", подрядчик "Новатэка", стала шестым резидентом территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманской области. Предприятие создаст мощности для укрупненной сборки завода по производству сжиженного газа в рамках проекта "Арктик СПГ - 2", сообщил в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Наш регион в десятке по объемам инвестиций на душу населения. Сегодня хочу объявить о том, что одобрена шестая заявка на получение статуса резидента территории опережающего развития "Столица Арктики". Это "Пондера Арктик", 630 рабочих мест. Подрядчик компании "Новатэк" по созданию мощностей для укрупненной сборки завода по производству сжиженного газа в рамках проекта "Арктик СПГ - 2", которую реализует наш партнер, компания "Новатэк", - сказал Чибис на оперативном совещании областного правительства.

Помимо этого, он объявил о 26-м резиденте Арктической зоны РФ. "Это проект в сфере туризма. База отдыха "Гольфстрим" в Печенгском районе, которая создаст новые рабочие места и обеспечит новый сервис в сфере туризма", - сказал губернатор, призвав потенциальных инвесторов воспользоваться льготными режимами налогообложения в рамках территории опережающего развития и в рамках Арктической зоны РФ.

Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке, созданная на территориях городского округа "Город Мурманск" и муниципального образования "Кольский район" Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, в последующие пять лет - 12%, и полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет.

Ранее в состав ТОР "Столица Арктики" входили четыре якорных инвестора: ООО "Новатэк-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал Тулома" и АО "Корпорация развития Мурманской области".

"Арктик СПГ - 2" реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год. Участниками проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и консорциум Mitsui и JOGMEC (10%).