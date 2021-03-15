Почти четверти россиян не хватит денег на неделю после увольнения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 23% опрошенных россиян заявили, что начнут испытывать финансовые трудности менее, чем через неделю после увольнения. Ещё 20% отметили, что денег на жизнь хватит им только на две недели поиска работы, а 16% смогут продержаться месяц, говорится в результатах опроса HeadHunter, опубликованных в понедельник.

Согласно данным опроса, в целом 82% респондентов испытывали финансовые трудности при поиске работы. Почти четверть (23%) заявили, что денег хватило бы менее, чем на неделю, каждый пятый (20%) - на две недели, 16% - на месяц, 15% - до 1,5 месяцев, 11% - до трех месяцев. Никогда не испытывали финансовых трудностей только 3% опрошенных. Сбережений более, чем на год поиска работы, хватит только 2%, до года - 3%, до девяти месяцев - 1%, до шести месяцев - 4%.

В целом, 58% респондентов отметили, что трудностей с финансами при поиске работы удалось избежать благодаря накоплениям, 36% обратились за помощью к семье, 22% работодатель выплатил компенсацию, 13% занялись фрилансом.

При этом 58% серьезно сократили свои расходы после ухода с последнего места работы, 22% урезали их частично, 16% не урезали повседневные доходы, но отложили дорогостоящие покупки.

Опрос проводился с 22 февраля по 10 марта среди 5,5 тыс. российских соискателей старше 18 лет.