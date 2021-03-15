Первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть после планового отключения

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС 14 марта возобновил работу после планового отключения от сети. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

Первый энергоблок БелАЭС 10 марта был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

"После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть. Реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности", - сказано в сообщении пресс-службы.