Около 12 тыс. человек в России остаются без электроснабжения из-за непогоды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. человек в России не обеспечены в настоящий момент электроэнергией из-за ухудшения погоды в ряде регионов страны. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"На текущий момент у нас [по России] остаются отключенными потребители в объеме 12 тыс. человек. Это 8,5 тыс. в Забайкальском крае, 2 тыс. человек в Бурятии, порядка 1,5 тыс. человек в "Тываэнерго", - пояснил он.

Замминистра добавил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются по мере улучшения погодных условий. При этом в указанных регионах сосредоточено необходимое количество бригад специалистов, которые занимаются восстановлением работы распределительных сетей.

"Социально значимые объекты запитываются, в том числе, от дизель-генераторных установок. Региональные власти находятся в тесном взаимодействии с энергетиками, определяют порядок и очередность восстановления энергоснабжения у отдельных потребителей", - подчеркнул Грабчак.