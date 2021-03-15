Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2020 году выросла 18,4%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Совкомфлот" в 2020 году увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 18,4%, до $266,9 млн. Об этом говорится в сообщении группы.

Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте выросла на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составила $1,351 млрд. Показатель EBITDA вырос на 9,8%, до $903,4 млн, а рентабельность по EBITDA выросла на 1,9 пункта, до 66,9%.

Положительная динамика производственных и финансовых показателей обусловлена последовательным устойчивым ростом индустриального сегмента бизнеса группы, а также высокими результатами работы конвенционального танкерного флота в первой половине 2020 года, отмечается в пресс-релизе.

В группе напомнили, что дивидендная политика "Совкомфлота" предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Учитывая достигнутые финансовые показатели конвенционального сегмента в первом полугодии 2020 года, целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 года составят $225 млн при условии утверждения данного решения советом директоров и годовым общим собранием акционеров компании.

IPO "Совкомфлота"

В октябре 2020 года группа провела первичное публичное размещение акций на Московской бирже, объем размещения составил 408 296 691 обыкновенных акций нового выпуска номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по цене 105 руб. за обыкновенную акцию. Суммарный объем привлеченных в ходе IPO средств после вычета расходов, а также затрат на выкуп акций в рамках процедуры стабилизации составил 38 млрд руб. (что эквивалентно $480 млн на момент размещения). Доля акций "Совкомфлота" в свободном обращении составляет 15,6%, РФ уменьшила долю в уставном капитале компании до размера 82,8%. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные нужды, включая инвестиции в новые активы с фокусом на индустриальные проекты, а также декарбонизацию и дальнейшее снижение долговой нагрузки.

Группа компаний "Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом около 12,7 млн тонн. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.

"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин - 1", "Сахалин - 2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2", Tangguh (Индонезия).