МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании в феврале сократили перевозки на 37% по сравнению с февралем 2020 года, до 5,1 млн пассажиров. Об этом говорится в оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в феврале 2021 года российские перевозчики обслужили 5,1 млн пассажиров, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров", - говорится в сообщении Росавиации.

Крупнейшей авиакомпанией по объему перевозок осталась S7: она сократила перевозки на 15%, до 1,06 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 993 тыс. пассажиров (сокращение на 60%). Лоукостер "Победа" стал единственным перевозчиком, нарастившим пассажиропоток: компания перевезла 845 тыс. пассажиров (рост на 3%). "Уральские авиалинии" сократили перевозки на 33% - до 403 тыс. пассажиров, а "Россия" - на 21%, до 400 тыс. пассажиров.