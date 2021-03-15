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Автомобили Lada второй раз за год подорожали в среднем на 2%

Так, Lada Granta подорожала на 11 тыс. рублей, Vesta - на 20 тыс. рублей, a Lada X-Ray на 15 тыс. рублей
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Цены на автомобили Lada в стандартной комплектации в марте среднем выросли на 2%, следует из обновленных прайс-листов "Автоваза".

Это стало вторым обновлением цен за текущий год. Так, в январе автопроизводитель уже повышал стоимость своих машин примерно на 2%.

Согласно обновленной информации, самая продаваемая модель "Автоваза" Lada Granta подорожала на 11 тыс. рублей, Vesta - на 20 тыс. рублей, a Lada X-Ray на 15 тыс. рублей.

Кроме того, на 15 тыс. рублей выросла стоимость на обновленные Lada Largus и Niva Travel, а на 8 тыс. рублей подорожала Lada Niva Legend.

В прошлом году "Автоваз" повышал цены пять раз, в среднем ценник рос на 1-2%.

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