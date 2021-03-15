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Условия программы кешбэка за отдых по России останутся прежними

Распродажа туров с кешбэком возобновится до конца марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Условия программы туристического кешбэка в этом сезоне останутся прежними, путешественники получат возврат за отдых в России в размере 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"Условия самой программы останутся прежними. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки", - говорится в сообщении.

Распродажа туров с кешбэком за отдых в России возобновится до конца марта и захватит апрель, совершить путешествие в рамках программы можно будет до июня, сообщалось в субботу в решениях правительства. Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позднее объявлены Ростуризмом, уточнили в понедельник в кабмине.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка в 2021 году. По словам главы правительства, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тыс. туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.

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