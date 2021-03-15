Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в 2020 году выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русагро" по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,5 раза и достигла 24,297 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка "Русагро" за прошлый год составила 158,971 млрд руб., увеличившись на 15% по сравнению с 2019 годом.

Скорректированный показатель EBITDA "Русагро" в 2020 году вырос на 65% и составил 31,984 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла с 14% за 2019 год до 20% за 2020 год. Чистый долг на 31 декабря 2020 год составил 68,9 млрд руб., соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 31 декабря 2020 год равно 2,15.

По словам генерального директора "Русагро" Максима Басова, слова которого приводятся в сообщении, в 2020 году выручка всех сегментов, кроме сахарного, увеличилась - в основном вследствие роста цен реализации масложировой продукции, свинины и всех сельскохозяйственных культур, несмотря на снижение объемов продаж в масложировом и сельскохозяйственном сегментах.

В компании также сообщили, что ее чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года выросла на 41% и составила 5,772 млрд руб. Выручка за последний квартал прошлого года увеличилась на 28%, до 50,209 млрд руб., валовая прибыль - на 63%, до 13,296 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 60%, до 11,789 млрд руб. Рентабельность по EBITDA за четвертый квартал составила 23% против 19% за аналогичный период 2019 года.

О группе "Русагро"

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира.

Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.