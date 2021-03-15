В Минцифры рассказали о порядке предустановки отечественного приложения на гаджетах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Отечественные предустанавливаемые приложения на продаваемые в России гаджеты будут размещаться на экране устройства рядом с другими заранее установленными приложениями той же категории. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

В Минцифры отметили, что необходимость уточнить порядок предустановки приложений возникла после обращения представителей профильных ассоциаций и компаний-производителей техники.

"Основной вопрос касался недискриминационного отображения программ по отношению к другим изначально установленным на новых устройствах. По мнению экспертов Минцифры, это требование предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество действий для запуска и использования программы. Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", - пояснили в министерстве.

По словам представителей Huawei и LG, которые приводятся в сообщении, компании готовы обеспечить равные условия для всех предустанавливаемых приложений на своих устройствах - в соответствии со всеми требованиями российского законодательства и установленными законом сроками.

В январе 2021 года правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.