Динамические испытания на 100% мощности на первом энергоблоке БелАЭС начнутся через неделю

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комплекс динамических испытаний на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) с выводом на 100-процентную мощность начнется через неделю. Об этом в понедельник сообщил вице-президент "Атомстройэкспорта", руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"На первом блоке, который в настоящее время на этапе опытно-промышленной эксплуатации, мы через неделю переходим к динамическим испытаниям на уровне мощности 100%. Все идет штатно, по графику, с соблюдением всех мер и принципов безопасности". - сказал он.

Как сообщил директор по строительству БелАЭС, директор представительства "Атомстройэкспорта" в Белоруссии Алексей Кононенко, в процессе загрузки топлива никаких внештатных ситуаций и замечаний выявлено не было, все процессы проходят в штатном режиме. "Конечно, уроки первого блока были учтены. Все ошибки и все нюансы были предусмотрены заранее на блоке номер два, поэтому рисков для безопасности абсолютно никаких не было", - добавил он.

Ранее в Министерстве энергетики Белоруссии сообщили, что первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет вновь планово отключен от сети. В понедельник министерство сообщило, что первый энергоблок 14 марта был включен в сеть после успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту вблизи города Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". С 7 по 20 августа была произведена загрузка топлива в реактор первого энергоблока, в настоящее время на этом блоке продолжается этап физического пуска. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему запланирован на IV квартал 2020 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.