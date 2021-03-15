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Россия планирует комплексно продвигать интересы отечественного бизнеса в Африке

Как сообщил председатель АЭССА, сейчас к ассоциации присоединяются крупнейшие российские горнодобывающие, металлургические, химические и энергетические компании

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) намерена объединить интересы российского бизнеса для комплексного продвижения в странах Африки, сообщает Фонд Росконгресс со ссылкой на заместителя директора по экспертно-аналитической работе фонда Григория Великих.

"АЭССА ставит перед собой задачу сблизить интересы и сложить потенциалы крупнейших российских экономоператоров в Африке, которые послужат "локомотивом" для комплексного продвижения интересов России на континенте", - сказал Великих по итогам общего собрания членов Ассоциации в Москве.

АЭССА была создана в 2020 году и занимается подготовкой к саммиту "Россия - Африка", который пройдет в 2022 году.

По словам председателя АЭССА Александра Салтанова, сейчас к ассоциации присоединяются крупнейшие российские горнодобывающие, металлургические, химические и энергетические компании, а также игроки из банковской сферы.

Первое заседание экспертного совета АЭССА прошло в феврале.

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