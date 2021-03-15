Названы профессии, где россияне больше других довольны своей работой

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Большинство россиян (63%) готовы поменять текущую работу. Однако наименьшая доля специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении, свидетельствуют результаты сервиса "Работа.ру".

"63% жителей России готовы поменять текущую работу. Чаще других специалистов хотели бы уволиться представители сферы охраны (69%), а также работники из области торговли (68%). Столько же сотрудников транспортной сферы (68%) готовы сменить свое текущее место работы. В строительстве недовольных работой специалистов оказалось 64%. Сменить место работы или профессию готовы также по 62% респондентов из ресторанного бизнеса и отрасли производства", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что в финансовой сфере текущая должность не устраивает 57% сотрудников. Среди медицинских работников желание поменять место работы выразили 55% опрошенных. В сфере образования уволиться хотели бы 53% участников опроса, а в области маркетинга и рекламы - 52%. Наименьшая доля специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении - из этой сферы хотели бы уволиться половина респондентов.

"Также на вопрос о желаемом размере зарплаты на нелюбимой работе именно IT-специалисты назвали самую большую среднюю цифру - 195 200 рублей в месяц. А самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны - 89 990 рублей. Продолжать трудиться на нелюбимом месте специалисты в промышленности готовы за 180 300 рублей в месяц, в маркетинге и рекламе - за 170 100 рублей, а в сфере транспорта и логистики сотрудники готовы терпеть неустраивающую их должность за 156 800 рублей в месяц", - следует из опроса.

По данным исследования, чуть ниже оказались зарплатные пожелания у строителей - 149 900 рублей, а также у специалистов банковской и финансовой сферы - 135 800 рублей. Медицинские работники готовы остаться на нелюбимом месте работы, если будут получать ежемесячно 126 800 рублей. Респонденты, указавшие сферу питания, ответили, что с нелюбимой работой их может примирить зарплата в 124 600 рублей. Одну из самых низких зарплат за нелюбимую работу готовы получать в сфере образования - 117 500 рублей, а специалисты сферы торговли будут продолжать работать за 97 000 рублей. В среднем россияне были бы готовы остаться на нелюбимой работе за зарплату в 143 400 рублей ежемесячно.

Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в марте текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет.