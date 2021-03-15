"Детский мир" переизбрал совет директоров

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Акционеры "Детского мира" переизбрали совет директоров, в него вошли три представителя Altus Capital, владеющей 25% акций компании. Об этом говорится в сообщении "Детского мира".

"Акционеры "Детского мира" избрали новый состав совета директоров, в который вошли пять независимых членов совета директоров и четыре представителя мажоритарного акционера "Галф Инвестментс Лимитед" (Altus Capital), а также один неисполнительный директор", - отмечается в сообщении.

В частности, в совет директоров вошли генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев и заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Полюс", старший вице-президент по финансам и стратегии ООО "Управляющая компания Полюс" Михаил Стискин, которые являются бенефициарами принадлежащих Altus пакета "Детского мира". Кроме того, были избраны заместитель директора департамента по слияниям и поглощениям ООО "Управляющая компания Полюс" Владимир Климанов и директор Altus Capital Management Limited, директор UFG InvestmentServices Limited Дмитрий Кленов.

В совет директоров также вошли предприниматель и инвестор в сфере цифровых образовательных сервисов и маркетинга Андрей Анищенко, член наблюдательного совета ПАО "Московская биржа", член совета директоров ПАО "Полюс" и наблюдательного совета ПАО "Алроса" Мария Гордон и сооснователь и член совета директоров американской сети товаров для животных Independent Pet Partners Майкл Фосс. Из прежнего состава в совет были переизбраны исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук, совладелец ООО "АМФ - международная сеть доставки цветов" (AMF.ru) Станислав Котомкин и председатель совета директоров АО "Прогресс" (бренд "Фруто няня") Тони Майер. Гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова, входившая в прежний совет директоров, переизбрана не была. К независимым директорам в совете "Детского мира" относятся Анищенко, Гордон, Котомкин, Фосс и Шевчук.

"Детский мир" - крупнейший в России ретейлер на рынке детских товаров. На 1 марта 2021 года сеть "Детского мира" представлена 834 магазинами, расположенными в 331 городе России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" - 16 магазинами. Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО за 2020 год без учета корректировок увеличилась по сравнению с показателем 2019 года на 6,3% и достигла 7,8 млрд руб.