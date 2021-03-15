Биткойн снижается более чем на 7%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 5,8%, до $55,553 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 13:05 мск.

Что будет с биткойном?

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При этом в пике снижения на 12:41 мск стоимость криптовалюты теряла 7,5%, достигая $54,568 тыс.

К 13:25 мск биткойн замедлил снижение до 5,1% и находился на уровне $55,92 тыс.

Биткойн снижается в цене после роста в предыдущие дни. В субботу, 13 марта, биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 6,07% (до $60,005 тыс.), обновив исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".