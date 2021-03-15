РФПИ ведет переговоры с рядом компаний для увеличения производства "Спутника V" в ЕС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с рядом производителей для увеличения объемов производства "Спутник V" в Евросоюзе и готов начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют вакцину, сообщил журналистам представитель фонда.

"РФПИ с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства "Спутник V". В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС," - отметил представитель фонда.

По его словам, это позволит начать активные поставки "Спутника V" на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review). "Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют "Спутник V", - добавил он.