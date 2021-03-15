Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из нескольких регионов стран ЕС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц регионов европейских стран. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор обеспокоен ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран. В связи с получением информации о новых вспышках заболевания в других государствах служба предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации. Для обеспечения биологической безопасности страны ведомство вводит ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий", - отмечается в сообщении.

Так, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц с 12 марта Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию указанных подконтрольных товаров из района Швандорф (федеральная земля Бавария) Германии, лена Халланд Швеции и Моравско-Силезского края Чехии. Из этих административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.