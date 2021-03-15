Кабмин выделит на водоснабжение Крыма и Севастополя более 3 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство России выделит на водоснабжение в Крыму и Севастополе в общей сложности более 3 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Мы направим Республике Крым еще почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели, а городу Севастополь - более 1 млрд 100 млн рублей, - отметил он. - Эти средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения".

По словам Мишустина, за счет этого жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. куб. м воды, которая будет поступать без перебоев и отключений.

Также премьер сообщил, что кабмин выделит Крыму и Севастополю 1,4 млрд рублей на капитальный ремонт жилых домов, из них Республика Крым получит около 1 млрд рублей. За счет этих средств будут отремонтированы не менее 130 домов. "Важно тщательно контролировать расходование средств", - сказал Мишустин.

Как отмечается на сайте кабмина, еще 150 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства РФ на поддержку 77 обманутых дольщиков полуострова.