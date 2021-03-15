"AliExpress Россия" возобновил работу через сервис "ЮMoney"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Маркетплейс "AliExpress Россия" (совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ) возобновил работу через сервис платежей ЮMoney (ранее "Яндекс.Деньги", входит в экосистему "Сбера"). Об этом говорится в сообщении "AliExpress Россия"

"С сегодняшнего дня пользователи снова смогут оплачивать покупки у зарубежных продавцов на "AliExpress" через сервис денежных переводов "ЮMoney" и Google Pay (осуществляется через "ЮMoney"). Для оплаты товаров локальных продавцов сервисы не прекращали свою работу", - отмечается в сообщении.

Ранее компания временно приостановила платежи для зарубежных покупок через этот сервис из-за ограничений Центрального банка, с которыми столкнулась компания "ЮMoney". Как пояснили в компании, с помощью сервисов "ЮMoney" и Google Pay можно оплачивать как товары от зарубежных поставщиков (более 100 млн товарных предложений от 150 тыс. продавцов), так и от продавцов из России, таких как Kari, Crocs, Xiaomi, "Мегафон", "Связной", Lego и других. Покупки защищены по "Программе защиты покупателей AliExpress". Если пользователь не получит покупку в течение срока защиты, платформа вернет потраченные средства.

AliExpress также предоставляет выбор других способов оплаты заказов, включая международные системы Visa и Mastercard, карты российской платежной системы "Мир", QIWI, а также Google Pay.

9 марта стало известно о том, что сервис электронных платежей "ЮMoney" возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, веденных Банком России.